Covid: Lega, su vaccino Sputnik De Luca crea false aspettative

- "Polemica assurda da parte del presidente della Regione Campania De Luca sul vaccino Sputink. In una fase così complessa, come quella che stiamo vivendo, serve chiarezza e trasparenza. Bene la linea del governo e della Lega: prima si attende l'ok da Ema e Aifa e poi si procede. llustri esponenti dello stesso partito del governatore chiedono coordinamento, linearità e soprattutto un metodo unico per tutte le Regioni. L'annuncio dell'acquisto del vaccino russo ha solo generato incertezze nella cittadinanza. Non si comprende su quale base De Luca impegni risorse pubbliche in accordi economici, addirittura secretando gli importi". Lo ha dichiarato in una nota il segretario regionale ed eurodeputato della Lega Valentino Grant. (segue) (Ren)