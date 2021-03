Covid: Lega, su vaccino Sputnik De Luca crea false aspettative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I campani nella lotta al covid chiedono risposte immediate e concrete e non confusionarie fughe in avanti. Chiediamo trasparenza sul costo della fornitura contrattualizzata. Basta con sterili prove di forza, occorre agire in sintonia con governo centrale per evitare possibili penalizzazioni alle regioni. Siamo favorevoli, come espresso nelle settimane scorse allo Sputnik, ma le procedure, devono essere trasparenti. In questa fase e' necessario puntare sull'accellerazione della somministrazione dei vaccini da parte dei medici di famiglia, che necessita di ulteriori protocolli, ed inoltre la piattaforma per le prenotazioni deve essere potenziata ed efficientata. Ci auguriamo, per il bene dei campani, che non abbiano a ripetersi ancora inutili annunci che alimentano solo false aspettative", così i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. (Ren)