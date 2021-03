Sardegna: massiccia adesione allo sciopero dell'autotrasporto, sit-in a Cagliari e Porto Torres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna è stata pressoché totale l'adesione allo sciopero di due giorni indetto dai sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale della logistica e dell'autotrasporto e trasporto delle merci. A Cagliari si sono svolti sit-in davanti alla Capitaneria di Porto e alla sede di Confindustria e a Porto Torres davanti ai cancelli dello scalo marittimo. "Visto il risultato della prima delle due giornate di sciopero non c'è più alcuna giustificazione rispetto all'atteggiamento dilatorio messo in atto dalle controparti", ha spiegato Arnaldo Boeddu, segretario generale di Filt Sardegna. "Si deve andare speditamente al rinnovo del contratto scaduto da oltre 14 mesi per quei lavoratori che, sino a pochi mesi or sono, sono stati da tutti considerati eroi per aver garantito l'approvvigionamento delle merci". "Se le associazioni datoriali, che rappresentano la quasi totalità delle grandi medie e piccole imprese – ha aggiunto Boeddu - pensano di continuare a percorrere la strada della riduzione dei diritti, della precarizzazione del mercato del lavoro, nella abolizione degli scatti anzianità, nella diminuzione del numero delle giornate di ferie e dei permessi e nell'abolizione del pagamento delle festività, oggi hanno avuto solo un primo segnale. Nessun datore di lavoro può pensare di mettere in discussione la clausola sociale, strumento indispensabile per garantire continuità lavorativa e di reddito, né pretendere ritmi di lavoro impossibili da sostenere". (Rsc)