Campania: Nonno (Fd'I), follia consentire viaggi all'estero mentre hotel e ristoranti saranno chiusi

- "Bene ha fatto il presidente nazionale del mio partito, Giorgia Meloni, a rimarcare l'ennesima follia che contraddistinguerà il nostro Paese durante le prossime festività pasquali: zona rossa interna con possibilità, però, per tutti i cittadini di viaggiare verso l'estero.I nostri operatori turistici ed i nostri ristoratori dovranno stare chiusi, mentre permettiamo ai nostri cittadini di andarsi a svagare e far girare l'economia di altri paesi, portando magari in casa qualche "variante" al rientro dalle vacanze. Un altro colpo mortale per l'Italia e per regioni come la Campania che non possono permettersi oltremodo di sacrificare settori economici fondamentali quali quello turistico-ricreativo, tra i pilastri della economia dei nostri territori del Sud". È quanto ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. (Ren)