Vaccino: Brunetta, persi tre mesi iniziali, ora avanti insieme con coesione nazionale

- Sul Piano vaccini, "credo sia comune percezione che il nostro Paese ha perso i tre mesi iniziali. La logistica è una scienza esatta e dall'inizio non è stata scelta la strada della logistica nella vaccinazione da Paese avanzato quale siamo". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo a Skytg24. Il tema dei problemi legati all'approvvigionamento "lo vedo in secondo piano" perché, "anche se non nelle misure previste, i vaccini ci sono", li "abbiamo in magazzino", ha aggiunto per poi lodare l'operato del commissionario straordinario, il generale Figliuolo, che "ha rimesso con i piedi per terra" la logistica. "Questi tre mesi persi - ha osservato Brunetta - sono di costi aggiuntivi rispetto ad altri Paesi che ci danneggeranno sulla stagione turistica, sui consumi e sui ristori" sui quali "avremmo potuto avere una minimizzazione", ha osservato il ministro che ha poi riconosciuto: "Abbiamo sbagliato, adesso dobbiamo recuperare tutti insieme con coesione nazionale".(Rin)