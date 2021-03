Auto: meeting nazionale Fd'I su Stellantis, Cdp "entri nel capitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma per domani, martedì 30 marzo, alle ore 11 il meeting nazionale "Fiat addio? Anche sull'auto serve uno Stato stratega", organizzato dal dipartimento Impresa di Fratelli d'Italia, che sarà trasmesso in diretta Facebook con collegamenti dalle città in cui si trovano i principali stabilimenti dell'azienda: Torino, Cassino, Melfi, Pomigliano, Modena e con una testimonianza emblematica da Termini Imerese. Stando al relativo comunicato stampa, all'evento prenderanno parte parlamentari, assessori regionali e sindaci, in confronto con le realtà produttive locali, rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali e di associazioni di impresa. Introdurrà i lavori il senatore di Fd'I Adolfo Urso, responsabile del dipartimento Impresa e vicepresidente del Copasir. Interverranno poi i parlamentari Antonio Iannone, Massimo Ruspandini, Salvatore Caiata, Federico Mollicone, gli assessori regionali del Piemonte Elena Chiorino e Maurizio Marrone, Michele Napoli, responsabile dipartimento Impresa Basilicata, Cesare Pozzi, docente di Economia industriale Luiss, a confronto con Fabrizio Amante, componente segretaria nazionale Associazione Quadri e Capi Fiat; Fabio Bernardini, segretario provinciale metalmeccanici Cisl Frosinone; Enrico Gambardella, segretario regionale Cisl Basilicata; Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata; Angelo Summa, segretario regionale Cgil Basilicata; e Tullia Bevilacqua, segretaria regionale Ugl Emilia-Romagna. (segue) (Com)