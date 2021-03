Auto: meeting nazionale Fd'I su Stellantis, Cdp "entri nel capitale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In rappresentanza delle imprese dell’automotive interverranno Francesco Somma, presidente Confindustria Basilicata, Michele Somma, presidente Cciia Basilicata, e Roberto Vavassori, consiglio direttivo Clepa, associazione europea imprese automotive. "Fratelli d’Italia ritiene necessario che il governo agisca per tutelare gli stabilimenti, la produzione e l’occupazione in Italia anche a fronte delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Stellantis che sembrano prefigurare scenari preoccupanti", ha affermato Urso. Presenteremo, ha continuato, un progetto che preveda la predisposizione di un piano nazionale per l’automotive e la partecipazione di Cdp nell’azionariato della nuova azienda al pari della quota pubblica francese. "Ormai è, infatti, chiaro come non si sia trattato affatto di una fusione paritetica tra Fca e Psa ma di una vendita che prefigura una governance francese, il cui azionista pubblico ha, peraltro, aumentato la propria quota dopo la fusione, contrariamente a quanto precedentemente affermato", ha aggiunto. (Com)