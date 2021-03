Campania: Pierro (Lega), ritardi per malfunzionamento piattaforma non penalizzi giovani Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rischiamo di arrecare un grave danno a centinaia di giovani campani. In tanti, attraverso la partecipazione ad un corso di formazione professionale autofinanziato, confidano di acquisire un titolo formativo da poter allegare alla domanda di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie del personale Ata per il triennio 2021-24, in scadenza al 22 di aprile". Così in una nota il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro: "I corsi autofinanziati in atto hanno subito un notevole ritardo in ragione del malfunzionamento della piattaforma regionale; ciò rischia di determinarne la conclusione, ben oltre il predetto termine. Inutile dire che una siffatta situazione, qualora le cose restassero immutate, sarebbe per i tanti giovani campani una profonda delusione, avendo questi colto nell'aggiornamento della graduatoria del personale ATA una buona occasione per un possibile e concreto impegno lavorativo". Pierro ha affermato nel documento: "Allo stato attuale non si appalesa la possibilità dello slittamento della scadenza di presentazione della domanda, per questo motivo ho inviato una lettera all'assessore Filippelli per un intervento immediato mirato a ridurre i termini della conclusione dei corsi in itinere. Allo stato, solo un tale intervento consentirebbe ai tanti cittadini campani di concorrere alla graduatoria del personale Ata, alla pari con quelli di altre regioni, evitando ogni ulteriore discriminazione". (Ren)