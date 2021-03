Sant'Antimo (Na): commissione straordinaria fa rimuoverei due striscioni abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Prefettura di Napoli ha reso noto che nella mattinata odierna a Sant’Antimo, la commissione straordinaria, assistita dai carabinieri della locale Tenenza, ha provveduto a far rimuovere due striscioni dedicati a Ciro Chirollo, ucciso lo scorso 26 marzo nel corso di una rapina. L’operazione si inquadra nel piano di interventi per il ripristino della legalità con la rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l'eventuale sussistenza di specifici reati.(Ren)