Vaccino: Gelmini, indispensabile collaborazione governo-Regioni per obiettivo campagna

- "Sono soddisfatta di questa riunione e per le parole del presidente Draghi. E' indispensabile la collaborazione tra governo e Regioni per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati in merito alla campagna vaccinale". Lo avrebbe detto la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini nel corso del vertice del governo con le Regioni sul Piano vaccini. "Stasera usciamo da questo incontro consapevoli che i nostri destini sono legati. I cittadini ci giudicheranno per la nostra sinergia e per ciò che faremo, insieme, in concreto", avrebbe aggiunto. (Rin)