Vaccino: Bonaccini (Regioni), impegno comune con governo per campagna, poi ridare fiducia a Paese

- "Col governo clima costruttivo e massima collaborazione per velocizzare la campagna vaccinale. E' necessario restituire fiducia nel futuro al Paese per scongiurare che la pandemia si trasformi da sanitaria a economica e sociale". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Stefano Bonaccini, al termine dell'incontro di oggi pomeriggio al quale ha partecipato anche il premier Mario Draghi. "Ringraziamo il presidente del Consiglio per la sua disponibilità e confermiamo la volontà delle Regioni a un proficuo dialogo istituzionale affinché si lavori come un sol uomo in questa campagna vaccinale". La riunione di oggi, sottolinea Bonaccini, "si è svolta in un clima cordiale e costruttivo, con l'impegno comune a velocizzare al massimo la campagna vaccinale". (segue) (Com)