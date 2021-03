Molise: Toma su progetto South Beach, l’importanza di fare sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo ha espresso il proprio interesse affinché si dia avvio ad un percorso istituzionale tra enti e altre autorità pubbliche interessate dal progetto complessivo, finalizzato alla redazione di un Accordo di programma per l'attuazione di interventi e opere di valorizzazione, anche con il coinvolgimento dei privati interessati. "Il Molise - sottolinea il presidente Toma - ha un patrimonio estremamente ricco che, negli anni, non è riuscito a esprimere le sue potenzialità a causa della frammentarietà degli interventi. Bisogna lavorare per fare sistema, cosa che del resto abbiamo fatto con il Piano strategico del turismo, come pure mettere in campo azioni in grado di connettere luoghi, persone, attività. South Beach va in tale direzione. Crediamo che tale progetto possa rappresentare un modello di sviluppo da replicare sul territorio". (Gru)