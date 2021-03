© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caos comunicativo, unità di crisi nazionale, Iss, ministri, singoli consulenti, singoli scienziati, ministri, non sono stati in grado neanche di avere una piattaforma informatica di questo nome. E fanno la polemica con le Regioni? Ringraziate che hanno lavorato. Limiti vanno denunciati con precisione e corretti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)