Sanità: De Luca, regioni Centro Nord senza pudore su riparto fondo nazionale

- "Iniziativa per il Sud promossa da ministro per il Mezzogiorno. Dovremo fare una battaglia per il riparto del fondo nazionale. Altre Regioni del Centro Nord senza un minimo di pudore pensano di riprodurre il riparto che per quindici anni ha prodotto rapina su pelle Campania per almeno 350 mln di euro l’anno. Chiameremo tutte le forze politiche a dire se intendono rispettare la Costituzione che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a uguaglianza dei diritti. Faremo questa domanda a tutti, dal presidente della Repubblica a tutte le forze politiche". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)