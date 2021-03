© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo già consegnato in Campania a chi ha fatto doppia somministrazione 170mila schede col microchip. Se si appoggia si ottiene informazione su avvenuta vaccinazione. Cosa utile per tornare alla vita normale, non c’è problema di privacy". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)