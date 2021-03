© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si faranno 2800 assunzioni per il Sud. Ne prendo atto con piacere. Solo in Campania abbiamo lanciato concorson e per 10mila assunzioni. Scorrimento delle graduatorie, no assunzioni a tempo determinato. Concorsi veri a tempo indeterminato". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)