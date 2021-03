Campania: De Luca, speriamo clima migliore per rilanciare settore wedding

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incontro con operatori del wedding: speriamo di poter avere un clima migliore a maggio, comparto economico di valore nella nostra Regione. Stiamo facendo l’impossibile per reggere sul fronte economico e sociale. Cerchiamo di procedere con il massimo di equilibrio e intelligenza per risolvere insieme il doppio problema: la vita e il pane dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)