Campania: Iannone (Fd'I), De Luca ha chiarito di essere stato l'unico a saltare fila per vaccino

- "Nello sproloquio del venerdì il governatore De Luca, restituendo colpe a Draghi, ha chiarito che in Campania tutto procede ottimamente per le vaccinazioni. Ha detto che non ci sono stati furbetti e per poco non è giunto a dire che la sua stessa vaccinazione non fosse un falso storico figlio di un complotto giudaico-massonico-giornalistico. La foto che lo ritraeva comodamente seduto in una direzione sanitaria a farsi punzecchiare doveva essere quella di un sosia, di qualche arzillo ottantenne che da sanitario in pensione era stato richiamato in servizio per l'emergenza. Ci fa piacere vederlo in smagliante forma da temerario comico con un futuro alle spalle". Lo ha dichiarato in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di Fd'I in Campania. (Ren)