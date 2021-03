Sicilia: Musumeci, disponibili a tavolo di confronto con governo su collegamenti con Calabria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Musumeci ha spiegato: "Cogliamo la grande disponibilità da parte del ministro e ben venga il tavolo di confronto al quale siamo pronti a sederci immediatamente. Soluzioni nell'immediato per velocizzare l'attraversamento dello Stretto ci vedono assolutamente disponibili. Sia chiaro, però, che il nostro Governo sta scommettendo sul trasporto ferroviario e che per noi l'alta velocità per poter passare da Messina a Reggio Calabria in tre minuti rimane una necessità fondamentale. Solo così potremo fare della Sicilia una piattaforma logistica del Mediterraneo e dare ai siciliani trasporti degni di una Nazione civile". E quindi sul "nodo" delle concessioni al Cas Musumeci ha fatto presente come il governo regionale "abbia ereditato un carrozzone, trasformandolo in tre anni in un ente sano e serio, malgrado debba recuperare anni di omissioni e di mancate manutenzioni. Perciò, se lo Stato vorrà riprendersi le concessioni lo faccia in toto, non ci strapperemo le vesti. Altrimenti, ci sostenga nel processo di risanamento del Cas, per esempio versando nelle casse dell'ente i 110 milioni ancora attesi per la Siracusa-Gela. Sarà un tema di discussione al tavolo di confronto". (Ren)