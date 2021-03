Napoli: Palmieri, via libera a interventi su 24 scuole cittadine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore all'istruzione Annamaria Palmieri, 11 delibere per la messa in sicurezza e l'efficientamento di 24 plessi scolastici cittadini con i fondi del Patto per Napoli". L'annuncio in una nota del Comune. Gli interventi "che superano i 3 milioni di euro totali e e sono di varia natura (impermeabilizzazioni e rifacimento delle guaine di copertura, ripristino in sicurezza delle facciate, antisfondellamento dei solai, abbattimento barriere architettoniche) riguardano gli edifici Cimarosa, De Amicis, Villanova e Fiorelli della I municipalità , i plessi Pasquale Scura, Petrarca e Annalisa Durante in II Municipalità, la scuola dell'infanzia Lodoletta e l'IC Mameli Zuppetta in terza municipalità, i diversi plessi della settima Municipalità (Rodari Moscati, Parini, Carbonelli, asili nido Pizzorusso e Soave, Scuola d'infanzia Pizzorusso e Pezze' Pascolato, IC radice-Sanzio), le facciate della palestra dell'IC Minucci in quinta municipalità, la Virgilio IV a Scampia, le scuole Russolillo, Russo e Troisi in nona Municipalità, i plessi Solimena, Bordiga e Rodinò in sesta municipalità". (segue) (Ren)