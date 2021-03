Napoli: Palmieri, via libera a interventi su 24 scuole cittadine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Palmieri ha spiegato: "Ma non ci fermeremo qui. Sono in via di approvazione anche interventi per scuole collocate in queste e nelle restanti municipalità, come la Leopardi in decima o le scuole della quarta; tutti i territori sono stati coinvolti senza distinzioni nella programmazione messa in campo dall'amministrazione de Magistris per la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica anche antisismica. Il servizio tecnico coordinato dall'architetto Ghezzi, infatti, recependo le richieste dei dirigenti scolastici e le progettazioni dalle municipalità sta svolgendo un lavoro di pianificazione e coordinamento che ha il pregio di superare l'idea di una manutenzione frammentaria per investire il complesso degli edifici". Quindi Palmieri ha concluso: "Devo ringraziare l'infaticabile impegno dei tecnici comunali volto a assicurare spazi più belli e sicuri ai nostri bambini, già tanto colpiti dall'emergenza sanitaria" (Ren)