Covid: De Luca, dallo Stato indicazione fallimentare su categorie per priorità vaccini

- "Lo Stato italiano fallimentare e confusionario sulle “categorie” che hanno scavalcato. Questo caos è stato determinato da indicazione venuta da Roma sulle categorie. “Privilegiare lavori di pubblica utilità”, per cui agganciandosi a questa indicazione si sono proposti ordini professionali, avvocati e altri scienziati. Dipendenti enti locali e trasporti pubblici, i dipendenti delle Poste, quelli che hanno davvero rapporti con la gente non sono stati presi in considerazione. Finalmente si è deciso di eliminare questo criterio ed andare avanti per fasce d’età". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)