Covid: De Luca, inaccettabile confusione su piano vaccinale

- "Oltre ai 106mila vaccini in meno, noi lavoriamo con 15mila dipendenti in meno rispetto ad altre Regioni. Premessa priorità del personale sanitario, over 80 e pazienti fragili, ogni altra priorità è personale scolastico. Ma questa confusione è stata determinata da governo nazionale. E in ogni caso si fanno nomi e cognomi per le polemiche, altrimenti sono inaccettabili". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)