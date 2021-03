Covid: De Luca, mille specializzandi ci aiuteranno per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda gli over 80 c’è un problema che riguarda i domiciliati, perché fare le vaccinazioni a domicilio occorre garantire sicurezza al personale. È evidente che noi dobbiamo avere l’aiuto di altro personale o non ce la facciamo. In queste ore stiamo avendo risposta straordinaria per iscrizioni da specializzandi, oltre mille che si sono iscritti. Sono risorsa preziosa per incrementare vaccinazioni. Stiamo cercando di promuovere una mobilitazione ideale prima che tecnico professionale per vincere questa guerra". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)