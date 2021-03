Campania: Saiello (M5s), sinergia con governo per sbloccare procedure concorsi piano lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gennaro Saiello ha quindi aggiunto: "L'uno è relativo al famoso piano lavoro regionale, che avrebbe dovuto prevedere 10mila assunzioni nella pubblica amministrazione, ma che oggi vede meno di 2mila stagisti impiegati senza prospettiva in quanto l'iter è fermo al palo. L'altro riguarda i Centri per l'impiego, fondamentali per incrociare domanda e offerta di lavoro nella nostra regione". Saiello ha concluso: "Nelle prossime contatterò i ministeri competenti, per capire quale strategia e quali iniziative possiamo mettere in campo, per dare uno stimolo alle procedure concorsuali in atto e programmarne di nuove, così da far ripartire la pubblica amministrazione regionale". (Ren)