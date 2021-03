Sicilia: Musumeci, disponibili a tavolo di confronto con governo su collegamenti con Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pronti a sederci a un tavolo di confronto col Ministero, bene soluzioni immediate atte a velocizzare l'attraversamento "dinamico" dello Stretto, ma il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria resta per noi una priorità fondamentale. E sul Cas Roma decida se vuole riprendersi in toto le concessioni autostradali o aiutarci a sostenere il risanamento di un ente che abbiamo trovato depotenziato". E' quanto ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, nel corso dell'incontro in video conferenza di questa mattina. Presenti anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e i dirigenti generali dei dipartimenti Infrastrutture e Tecnico, Fulvio Bellomo e Salvatore Lizzio. Il ministro Giovannini, come ha fatto sapere la Regione Siciliana, ha proposto l'istituzione di un Tavolo di confronto tra il Ministero e la Regione Siciliana su alcuni nodi relativi alle infrastrutture e ai trasporti dell'Isola. Ha poi ribadito la decisione di non includere il collegamento stabile nello Stretto nel Pnrr, anticipando di aver chiesto alla commissione che sta affrontando la valutazione dell'opera indicazioni "su cosa si può fare nel breve termine per migliorare l'attraversamento "dinamico", su cui ci sono grandissimi margini per operare subito, fermo restando che non si tratta di una alternativa al collegamento stabile". (segue) (Ren)