Trasporti: Morelli-Gava, da governo attenzione a esigenze territori

- Il tema della continuità territoriale della regione Friuli Venezia Giulia al centro dell’incontro tra il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, e il sottosegretario al ministero della Transizione ecologica, Vannia Gava. "I cittadini del Friuli vivono indubbiamente grandi difficoltà nei trasporti. E' un tema che intendiamo affrontare e risolvere nel migliore dei modi, per garantire servizi e i migliori collegamenti possibili a imprese e cittadini", dichiara il viceministro Morelli. "Le possibilità di investimento per infrastrutture più efficienti e reti di trasporto ecologiche rappresentano una occasione importante di crescita e modernizzazione per una regione come il Friuli Venezia Giulia che merita un sistema dimensionato rispetto al suo ruolo strategico. Bisogna correre e non sprecare questa occasione, mettere a terra velocemente i progetti", aggiunge il sottosegretario Gava. L’impegno del governo proseguirà senza sosta monitorando attentamente le esigenze dei territori, nell’ottica di garantire trasporti e collegamenti efficienti in Friuli come sul resto del territorio nazionale. (Rin)