Scuola: Tar Lazio, governo riesamini Dpcm 2 marzo su chiusure

- Il Tar del Lazio "ha accolto il ricorso presentato da Barbarda Randazzo dello studio Onida-Randazzo per conto del comitato 'A scuola' di Milano e di un gruppo di genitori di studenti delle scuole secondarie. Il Tar ha ordinato alla presidenza del Consiglio di riesaminare entro il 2 aprile il Dpcm del 2 marzo nella parte relativa alla chiusura della scuola per evidenti carenze istruttorie. I dati su scuola e contagi presentati dal Cts non sono infatti risultati convincenti. Il governo non ha inoltre preso in considerazione la possibilità di applicare chiusure selettive nelle cosiddette zone rosse". E' quanto si legge nell'ordinanza del Tar del Lazio. (Rin)