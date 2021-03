Covid: Piemonte, via il bollo auto per tre anni per i tassisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi pomeriggio ho incontrato le rappresentanze sindacali dei tassisti piemontesi che chiedono maggiori aiuti. La loro è una categoria che più di altre sta pagando la crisi dovuta alla pandemia in corso e per questo motivo, come Regione, credo sia doveroso aiutarli - afferma l’assessore regionale Fabrizio Ricca -. Per questo ho chiesto e ottenuto, tra le altre cose, che i tassisti, nelle annate 2022, 2023 e 2024, siano esentati dal pagamento del bollo auto. Oltre a questo, essendo lavoratori che operano per il servizio di trasporto pubblico, mi faccio anche promotore della loro richiesta di essere inseriti nella campagna vaccinale come categoria indispensabile e a rischio. Abbiamo il dovere di sostenere le categorie lavorative messe in ginocchio da questo momento difficile e come istituzioni saremo sempre attenti alle loro richieste”. (Rpi)