- "Abbiamo inviato nuova sollecitazione al commissario Figliuolo per ripristinare equità. Ha introdotto il criterio di un vaccino per ogni persona a condizione di recuperare ciò che non abbiamo avuto nel passato". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)