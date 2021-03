Covid: De Luca, daremo dati su vaccinazione contro confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quello che riguarda la vaccinazione, abbiamo raggiunto per il personale sanitario 93 percento, 62 per over 80, 23 per cento sui pazienti fragili, rsa 86 per cento, mondo della scuola 80 per cento, forze ordine 80 percento. Per ragioni di trasparenza e autotutela daremo ogni mattina i dati che riguardano le nostre vaccinazioni e così la facciamo finita". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)