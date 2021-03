Covid: De Luca, valutare priorità su vaccinazione popolazione aree turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Completato mondo della scuola vogliamo verificare se è possibile vaccinare i ragazzi. Se completiamo la vaccinazione possiamo riaprirle in condizioni di sicurezza e questo è un elemento di priorità vera. Pensiamo di procedere per fasce d’età per attività ordinaria. Se avremo vaccini aggiuntivi pensiamo di procedere per comparti economici. Grande attenzione a turismo, alla vigilia della stagione estiva: se vacciniamo Ischia, Capri, Procida, Cilento e costiere, dei luoghi che richiamano turismo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)