Sardegna: 25 mila euro all'Unione della Barbagia per l'attivazione del distretto rurale

- La regione Sardegna e l'assessorato agli Enti locali premiano l'Unione della Barbagia assegnandole venticinquemila euro per la buona pratica dell'attivazione del distretto rurale della Barbagia. L'Unione Barbagia, con numerosi altri enti locali sardi, ha partecipato al "premio Crespellani", intitolato al primo presidente della Regione autonoma della Sardegna, risultando tra i due enti locali vincitori. Il bando puntava ad individuare e riconoscere pubblicamente gli enti locali che si sono distinti per la capacità di innovazione organizzativa nella gestione delle funzioni associate con evidenti risultati positivi nei confronti die cittadini. L'Unione Barbagia è stata riconosciuta vincitore per la buona pratica della gestione associata in materia di programmazione, proprio in considerazione della promozione ed istituzione del primo distretto rurale della Sardegna. Agenzia di sviluppo locale costituita in Fondazione di partecipazione di cui fanno parte l'Unione dei Comuni, enti di ricerca e di formazione professionale ed oltre centocinquanta imprese, di diversi settori. Distretto rurale che ha recentemente guidato le imprese associate in un importante bando ministeriale per misure di investimento, nonché promotore di diversi progetti di ricerca e sviluppo finanziati da diversi soggetti istituzionali. (Rsc)