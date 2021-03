Covid: Commissariato, nuovo format di consenso informato per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di "rendere più snelle le procedure amministrative complementari alla somministrazione del vaccino e garantire la sicurezza dei cittadini, la direzione generale della Prevenzione del ministero della Salute ha appena licenziato il nuovo format di consenso informato, limitato a due pagine e corredato dalle note informative dei diversi tipi di vaccino". Lo riferisce una nota del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. "Il nuovo modulo è stato realizzato in collaborazione con la struttura commissariale e in coordinamento tra ministero della Salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il modulo è prima di tutto strumento di informazione e poi di consenso ed è finalizzato a favorire l’adesione più consapevole possibile alla campagna vaccinale. Ogni cittadino può infatti prenderne visione preventiva, scaricarlo per leggerlo con calma, documentarsi sulle diverse tipologie di vaccino e soffermarsi con maggiore attenzione sul vaccino previsto per la fascia di età di appartenenza e la condizione clinica", conclude la nota.(Com)