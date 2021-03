Covid: De Luca, 60mila vaccini al giorno per immunizzare Campania entro autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andremo a vaccinare anche nelle aree industriali, nelle fabbriche. Se ci dà disponibilità grande azienda è chiaro che diamo i vaccini e lo facciamo con tutti. Pensiamo di muoverci così ma è indispensabile avere i vaccini. Completare l’immunizzazione per l’autunno. Ogni giorno 60mila vaccini, non meno. 1,8 mln al mese, in tre mesi dovremo riuscire a fare 5,4 di vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)