Campania: De Luca, al via Teatro Festival con concerto Riccardo Muti

- "Oggi parte Campania Teatro Festival con Riccardo Muti e l'orchestra giovanile Cherubini. Il 31 marzo ci sarà una bellissima mostra al Museo Mann sui gladiatori. Siamo la Regione che continua ad investire risorse imponenti nella cultura, nel teatro e nel cinema. Un mondo in grande sofferenza ma stiamo facendo uno sforzo gigantesco per non perdere l’anima e consentire a migliaia di operatori culturali di guardare al futuro con fiducia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)