Campania: Saiello (M5s), sinergia con governo per sbloccare procedure concorsi piano lavoro

- "Da oggi la commissione che presiedo si porrà come riferimento istituzionale per tutti temi che riguardano la semplificazione amministrativa in tema di concorsi a carattere regionale. Abbiamo il dovere di accelerare ogni singolo processo della macchina amministrativa della Regione Campania, che ha bisogno di essere ammodernata". Così il presidente della Commissione speciale Innovazione e Digitalizzazione Gennaro Saiello, a margine dell'audizione con i rappresentanti regionali di Cgil, Cisl e Uil Funzione Pubblica, con una delegazione di Confindustria e con l'assessore regionale alla Semplificazione Casucci: "Ci sono 46 miliardi di euro previsti dal Recovery Fund per semplificare le procedure amministrative e dobbiamo assolutamente approfittare di questa opportunità. In Campania abbiamo due concorsi fermi al palo, entrambi fondamentali". (segue) (Ren)