Vaccino: Rezza (ministero Salute), auspicabile obbligatorietà per personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operatore sanitario dovrebbe considerare un diritto-dovere la vaccinazione". Lo ha precisato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19. Un dovere "perché uno degli obiettivi principali del Piano vaccinale era rendere Covid-free gli ambienti ospedalieri e le strutture sanitarie", ha aggiunto per poi concludere che "non si dovrebbe neanche arrivare all'obbligatorietà" del vaccino per il personale sanitario, "ma provvedimenti adeguati potrebbero essere presi e sarebbero auspicabili".(Rin)