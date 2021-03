Covid: Piemonte, via il bollo auto per tre anni per i tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessora alla Mobilità di Torino, Maria Lapietra, ha ricevuto poco fa una delegazione dei taxisti che questa mattina hanno organizzato un corteo di protesta per le vie della città. Nel corso dell’incontro l’assessora ha garantito l’impegno suo e del collega Alberto Sacco a predisporre velocemente gli atti necessari per utilizzare le risorse conferite per i ‘buoni taxi’. “È in corso un proficuo confronto con ANCI - sottolinea Lapietra - cui abbiamo chiesto di predisporre un emendamento al decreto che permetta di utilizzare i buoni taxi alle persone sopra una soglia di età per allargare la platea degli utilizzatori e facilitarne l’utilizzo”. All’incontro era presente anche l’onorevole Davide Gariglio che si è dichiarato disponibile a supportare l’emendamento. Nel contempo l’assessora e i taxisti congiuntamente hanno deciso di valutare la possibilità di istituire una tariffa fissa da applicare agli utilizzatori dei buoni taxi. (segue) (Rpi)