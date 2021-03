Covid: De Luca, firmato accordo per Sputnik, operativo quando ok Ema e Aifa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Da noi solidarietà e aiuto reciproco. Mi pare una scelta di solidarietà e civiltà, un modo per prepararci in una sitauzione nella quale siamo oggetto di ricatti da parte di altre aziende. Dobbiamo avere la possibilità di programmare con certezza le campagne di vaccinazione. Aifa deve essere richiamata a darsi tempi rapidi di decisione. Questo vaccino è stato già utilizzato a San Marino e altri 60 Paesi del mondo, ha copertura del 92 percento, è stato valutato positivamente da Lancet. Credo che lo Spallanzani insieme ai russi stia verificando. Bene, diamoci tempi di decisione coerenti con l’eccezionalità della situazione". De Luca ha concluso: "Se chiudiamo entro un mese avremo la possibilità, noi, di poter contare su una quantità di vaccini importante in condizione di sicurezza". (Ren)