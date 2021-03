Campania: De Luca, mai operato in Veneto, querelati "portaseccia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha proseguito: "Voi pensate che in un Paese serio possano essere concepite cose del genere senza mandare in galera i responsabili? Dopo mesi di sciacallaggio abbiamo registrato quest’ultima perla. Chiarisco a tutti, tranquilli tutti. Capite che in Campania abbiamo vaccino del quadruplo per combattere una categoria particolarmente nutrita, quella dei portaseccia, dotati di poteri occulti per eredità dai nonni, bisnonni, scampaforca direbbe Manzoni". Quindi ha concluso: "Sono soltanto gli eredi di Rosario Chiarchiaro di Pirandello. Andiamo avanti con relative querele per violenza privata". (Ren)