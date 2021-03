Covid: De Luca, servono 90 mln di vaccini, governo doveva garantire produzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stato attuale occorrono movanta milioni di somministrazione di vaccini per l’immunità di gregge. Se andiamo avanti così ci vogliono tre anni. Lo Stato centrale doveva preoccuparsi solo della produzione del vaccino, mettere in piedi un sistema di produzione dei vaccini. Se ci avessimo lavorato, oggi saremmo autonomi. Questa è la più grande responsabilità in capo al governo italiano". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)