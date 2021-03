© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una critica da fare vera è a governo nazionale non alle Regioni. Certe al Centro Nord hanno premuto troppo per aprire prima del tempo, alcune Regioni hanno criticità evidenti che vanno individuate con chiarezza. Senza Regioni ma coi livelli di efficienza dimostrati dallo Stato, l’Italia sarebbe andata al disastro". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)