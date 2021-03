Covid: De Luca, dobbiamo creare clima di mobilitazione generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia e in Campania creare un clima di mobilitazione generale che deve crescere ancora. Siamo in guerra, una sfida che dobbiamo vincere per i nostri figli, famiglie, anziani, fragili e disabili, per riaprire la scuola e tornare alla vita. Perché ciò avvenga clima di mobilitazione. Entro tre e quattro giorni migliaia di giovani medici disponibili a vivere questa battaglia in prima persona. Simbolo la guerra che si sta tentando di vincere al Santobono. Bimbo con ustioni 80 per cento del corpo. Speriamo che vada tutto bene, un esempio di quanta passione e dedizione possa esserci nel mondo sanitario per salvare una vita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)