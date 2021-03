© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cerchiamo di essere responsabili a Pasqua se ci diamo alla pazza gioia tra un mese e mezzo dobbiamo chiudere tutto. Stringiamo i denti ma cerchiamo di capire che qualche sacrificio in più ci serve ad aprire per sempre e superare meccanismo mezze misure che ha esaurito gli italiani e le categorie economiche". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)