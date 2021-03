Pescara: Gdf sequestra discarica abusiva, 130 veicoli abbandonati su 7.000 metri quadrati di terreno agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di quanto riscontrato, i finanzieri della stazione navale e della sezione aerea hanno bloccato l'illecito smaltimento di oltre 190 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti da 130 veicoli fuori uso di cui alcuni privi di targa e mancanti di parti essenziali per il loro funzionamento, cumuli di pneumatici fuori uso, parti di ricambio di autoveicoli, nonché materiale di vario genere. I predetti rifiuti risultavano in evidente stato di abbandono sul terreno privo di qualsiasi sistema di raccolta o contenimento dei liquidi pericolosi contenuti nei mezzi, con il conseguente rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. Pertanto, a conclusione dell'intervento, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica il gestore del sito unitamente al proprietario del terreno per la realizzazione di una discarica abusiva in violazione alla normativa ambientale vigente. Si è inoltre proceduto ad applicare la misura cautelare del sequestro preventivo all'intera area e ai rifiuti speciali ivi contenuti. L'attività proseguirà con i dovuti approfondimenti degli aspetti gestionali e contabili della società per quantificare le violazioni alla normativa fiscale. (Gru)