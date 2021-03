Napoli: Iannone (Fd'I), per prima volta Fd'I in Consiglio città metropolitana, complimenti a Santoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia è presente nel Consiglio della Città Metropolitana di Napoli. Andrea Santoro, infatti, è subentrato nell'assemblea elettiva della ex Provincia di Napoli. Un prestigioso incarico che vede per la prima volta Fratelli d’Italia sedere nel Consiglio della città metropolitana. La conferma di una crescita continua e costante del nostro partito a Napoli e in provincia. Ad Andrea Santoro l’auguro di buon lavoro nella consapevolezza che anche in questa veste saprà dimostrare le sue capacità e competenze". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Campania. (Ren)