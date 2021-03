Terra dei fuochi: gestione e smaltimento illecito di rifiuti, denunce e sequestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 marzo nella Terra dei fuochi sono entrati in azione 25 equipaggi per un totale di 62 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 11 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 11 sequestrate, 28 persone identificate, di cui 11 denunciate tra lavoratori irregolari rei di illeciti ambientali, 3 persone segnalate per decadenza del reddito di cittadinanza, 3 persone sanzionate, 23 veicoli controllati, 6 veicoli sequestrati, circa 64.725 mq di aree sequestrate, circa 450 mc di materiali non pericolosi sequestrati, 119.448 euro di sanzioni comminate. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati. L’operazione è stata coordinata dalla Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta. (Ren)