Sanità: Villani e Amitrano (M5s), al lavoro per tutela professionisti 118

"Il personale medico del 118 svolge un ruolo fondamentale nella gestione del primo soccorso. E soprattutto in questa fase emergenziale il loro lavoro, sempre in prima linea, è essenziale per lo svolgimento del servizio di emergenza. Per questi motivi vogliamo tutelare la categoria, anche con interventi normativi, per evitare il ripetersi di quanto accaduto giorni fa in Campania, dove ai medici del 118 sono arrivate le richieste di recupero, da parte delle Asl campane, delle indennità pregresse ricevute negli anni come compenso". Lo dichiarano i deputati campani del Movimento 5 Stelle Virginia Villani e Alessandro Amitrano, a seguito della loro interpellanza urgente al Ministero della Salute che si è tenuta oggi in Aula a Montecitorio. "In attesa di ulteriori approfondimenti, le richieste di recupero sono state sospese e siamo sollevati che anche il Ministero della Salute si stia interessando alla questione e che avvierà le necessarie interlocuzioni per un aggiornamento del vigente 'Accordo collettivo nazionale' dal punto di vista del trattamento economico, per arrivare a una adeguata valorizzazione dei compiti svolti dai medici dell'emergenza territoriale".