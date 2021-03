Sanità: Villani e Amitrano (M5s), al lavoro per tutela professionisti 118 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per quanto riguarda le indennità già ricevute - proseguono - il Ministero sta valutando la praticabilità di iniziative per salvaguardare le prestazioni lavorative rese nel passato che hanno consentito di assicurare la funzionalità del servizio 118. Come Movimento 5 Stelle sono anni che ci occupiamo della questione e, attualmente, stiamo lavorando ad un intervento normativo da affiancare al disegno di legge di riforma del sistema di emergenza e urgenza del 118, presentato al Senato dalla collega Mariolina Castellone, che intende riorganizzare il Sistema di emergenza sanitaria territoriale, prevedendo anche misure per il personale che vi lavora. Dobbiamo tutelare questi professionisti che con professionalità e dedizione, salvano vite umane ogni giorno", concludono. (Ren)